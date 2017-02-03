Проектная документация лесного участка

Необходимость и особенности ПДЛУ



Необходимость в подготовке такого документа возникает при оформлении лесных участков в аренду, постоянное (бессрочно) пользование и безвозмездное пользование.

Проект лесного участка подготавливается на участки лесного фонда и в границах лесничеств.

Для того, чтобы подготовить проект участка лесного фонда необходимо обратиться к инженерам лесного хозяйства компании ООО ГК "Полюс".

Проектирование лесных участков осуществляется в соответствии с нормами отвода земель, правилами землепользования и застройки, нормами градостроительства, лесными планами, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков, а также с учетом сведений о наличии особо защитных участков лесов, зон с особыми условиями использования территорий.

Особенностью выполнения работ при разработке проектной документации лесного участка в том, что разрабатывается документ на основании первичных сведений из государственного лесного реестра или проведения натурного обследования лесного участка (при необходимости).

В настоящее время Заказчики работ стараются проводить натурное обследование лесных участков при их проектировании, так как зачастую данные лесного реестра не соответствуют действительному лесонасаждению. В таком случае надо делать акт несоответствия данных государственного лесного реестра. Неотъемлемой частью акта является чертеж лесного участка.

Акт несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию – это документ, составленный в случае выявления несоответствия основных таксационных показателей выдела фактическому состоянию.

Согласно статье 25 ЛК РФ законодатель предусмотрел множество видов использования лесов.