Проектная документация лесного участка
Что такое проектная документная лесного участка?
Проектная документация лесного участка (ПДЛУ) – документ, который содержит характеристики о земельном участке, расположенном на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных, резервных лесах.
Особое внимание при проектировании лесных участков уделяется сохранению особо защитных участков лесов. К таким участкам можно отнести берегозащитные и почвозащитные участки леса, расположенные вдоль водных объектов; заповедные лесные участки; участки лесов с наличием редких растений; места обитания находящихся под угрозой исчезновения диких животных и т.д.
Главный документ, регулирующий отношения в сфере лесного законодательства Лесной кодекс Российской Федерации.
Необходимость и особенности ПДЛУ
Необходимость в подготовке такого документа возникает при оформлении лесных участков в аренду, постоянное (бессрочно) пользование и безвозмездное пользование.
Проект лесного участка подготавливается на участки лесного фонда и в границах лесничеств.
Для того, чтобы подготовить проект участка лесного фонда необходимо обратиться к инженерам лесного хозяйства компании ООО ГК "Полюс".
Проектирование лесных участков осуществляется в соответствии с нормами отвода земель, правилами землепользования и застройки, нормами градостроительства, лесными планами, лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков, а также с учетом сведений о наличии особо защитных участков лесов, зон с особыми условиями использования территорий.
Особенностью выполнения работ при разработке проектной документации лесного участка в том, что разрабатывается документ на основании первичных сведений из государственного лесного реестра или проведения натурного обследования лесного участка (при необходимости).
В настоящее время Заказчики работ стараются проводить натурное обследование лесных участков при их проектировании, так как зачастую данные лесного реестра не соответствуют действительному лесонасаждению. В таком случае надо делать акт несоответствия данных государственного лесного реестра. Неотъемлемой частью акта является чертеж лесного участка.
Акт несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию – это документ, составленный в случае выявления несоответствия основных таксационных показателей выдела фактическому состоянию.
Согласно статье 25 ЛК РФ законодатель предусмотрел множество видов использования лесов.
Важно! Использование лесного участка под несколько видов разрешенного использования лесов не противоречит ЛК РФ.
Разработка ПДЛУ
Требования к составу и содержанию ПДЛУ отражены в приказе Минприроды РФ № 54 от 03.02.2017г.
Как и все проекты ПДЛУ имеет:
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текстовую (общая пояснительная часть);
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графическую части документа (схема расположения проектируемого лесного участка).
Схема расположения проектируемого лесного участка – документ, в котором указаны данные лесного реестра, картографические материалы лесоустройства, численный масштаб, геодезические данные и каталог координат характерных точек границ проектируемого участка в системе координат МСК.
Подготовленная проектная документация направляется в органы государственной власти, в распоряжении которых находятся земли лесного фонда, на утверждение.
Утверждение ПДЛУ проходит в срок до 30-ти дней.
Важно! Срок действия утвержденного документа составляет два года.
Этапы выполнения работ по ПДЛУ
Договор
ПДЛУ
Утверждение
Заказ сведений
из ЕГРН и ГЛР
Согласование ПДЛУ с Заказчиком
Утверждение ПДЛУ в гос. органах
Вид услуги, срок, цель, стоимость
Разработка проектной документации лесного участка
Сбор и анализ данных
Согласование
Сроки выполнения работ по проектированию лесного участка
Продолжительность работ составляет:
Анализ документов
2 дня
Заказ сведений (ЕГРН, ГЛР)
до 10 дней
Разработка ПДЛУ
5 дней
Согласование ПДЛУ (с заказчиком)
2 дня
Утверждение в гос. органах
до 30 дней