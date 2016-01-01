Оформление недвижимости
в
Томске
Землеустроительные | кадастровые | лесоустроительные работы
Геодезическая компания
«Полюс»
Мы обошли, отсняли и обсчитали тысячи гектаров леса, участвовали в строительстве нефте- и газопроводов, промышленных площадок и мачт, измеряли государственные учреждения после реконструкции на просторах нашей огромной страны.
О нас публично
Отмечает всестороннюю вовлеченность в проект, оперативность в решении поставленных задач и высокий профессиональный уровень подготовки специалистов ООО ГК «Полюс».
Виктор Анатольевич Аленин,
Директор
Филиала АО «Связьтранснефть»
Среднеобское ПТУС
Лучшие решения для Заказчиков
Выбирая Подрядчика, каждый Заказчик ценит свое время и деньги. Мы ценим свою репутацию! Совершая выбор в нашу пользу, вы гарантированно получаете результат высокого качества.
100%
ОПЕРАТИВНО И
КАЧЕСТВЕННО
1
Комплексная работа
Полный комплекс услуг БЕЗ привлечения сторонних подрядчиков
2
Экология и безопасность
Правильная реализация рабочего процесса с заботой об окружающей среде и экологии
3
Гарантия на документацию
Гарантийный срок по всем контрактам и разработанным документам - 10 лет
4
Современное оборудование
Тахеометры, GPS и лазерные дальномеры, произведенные в Японии, США и Европе
5
Постоянное сопровождение
Регулярная отчетность о проделанной работе и предоставление результатов заказчикам
Квалификация
Благодаря слаженной работе сотрудников компании, имеющих профильное высшее техническое образование по направлениям геодезии, картографии, кадастра недвижимости, лесного хозяйства и юриспруденции в области земельного и гражданского права, ООО ГК «Полюс» всегда добивается решения поставленных Заказчиком задач.
Новости
Делимся важными изменениями законодательства и просто значимыми событиями в жизни Компании, чтобы Вы ничего не пропустили и воспользовались информацией себе во благо.
Читайте, узнавайте, делитесь...
Карьера
Несомненно, персонал имеет огромное значение в жизни компании.
Мы ценим людей по достоинству и предлагаем комфортные условия работы в компании в обмен на профессионализм и желание быть лучшим в своем деле.
Начни или продолжай развиваться вместе с нами!