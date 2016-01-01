 Землеустройство и кадастр недвижимости | ГК Полюс | Россия
 
Землеустройство и кадастр недвижимости

Оформление недвижимости
в

Томске

Землеустроительные | кадастровые | лесоустроительные работы

Геодезическая компания
«Полюс»

 

Мы обошли, отсняли и обсчитали тысячи гектаров леса, участвовали в строительстве нефте- и газопроводов, промышленных площадок и мачт, измеряли государственные учреждения после реконструкции на просторах нашей огромной страны.

 

TOP-10 наших услуг
 

Транснефть в сотрудничестве с ГК Полюс

О нас публично

Логотип Транснефть

Отмечает всестороннюю вовлеченность в проект, оперативность в решении поставленных задач и высокий профессиональный уровень подготовки специалистов ООО ГК «Полюс».

Виктор Анатольевич Аленин,

Директор

Филиала АО «Связьтранснефть» 

Среднеобское ПТУС

Лучшие решения для Заказчиков

 Выбирая Подрядчика, каждый Заказчик ценит свое время и деньги. Мы ценим свою репутацию! Совершая выбор в нашу пользу, вы гарантированно получаете результат высокого качества.

100%

ОПЕРАТИВНО И 

КАЧЕСТВЕННО

1

Комплексная работа

Полный комплекс услуг БЕЗ привлечения сторонних подрядчиков

2

Экология и безопасность

Правильная реализация рабочего процесса с заботой об окружающей среде и экологии

3

Гарантия на документацию

Гарантийный срок по всем контрактам и разработанным документам - 10 лет

4

Современное оборудование

Тахеометры, GPS и лазерные дальномеры, произведенные в Японии, США и Европе

5

Постоянное сопровождение

Регулярная отчетность о проделанной работе и предоставление результатов заказчикам

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Квалификация

 

Благодаря слаженной работе сотрудников компании, имеющих профильное высшее техническое образование по направлениям геодезии, картографии, кадастра недвижимости, лесного хозяйства и юриспруденции в области земельного и гражданского права, ООО ГК «Полюс» всегда добивается решения поставленных Заказчиком задач.

Новости

Делимся важными изменениями законодательства и просто значимыми событиями в жизни Компании, чтобы Вы ничего не пропустили и воспользовались информацией себе во благо.

Читайте, узнавайте, делитесь...

 

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Карьера

 

Несомненно, персонал имеет огромное значение в жизни компании. 

Мы ценим людей по достоинству и предлагаем комфортные условия работы в компании в обмен на профессионализм и желание быть лучшим в своем деле.

Начни или продолжай развиваться вместе с нами!

Межевание

Геодезия

Технические планы

Сервитуты и охранные зоны

Проектирование | Лесные земли

Проектирование | ПМТ и ППТ

Разное

 